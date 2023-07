No Brasil apontam Pedro Caixinha como alvo do Corinthians

O Bragantino, orientado pelo técnico português, tem impressionado no Brasileirão, onde ocupa o quinto lugar, com os mesmos pontos do Palmeiras (quarto), de Abel Ferreira.

O Bragantino, orientado por Pedro Caixinha, tem protagonizado um belo início de época no Brasileirão e, segundo o portal "BolaVip", vários membros da direção do Corinthians, que está muito perto da zona de despromoção, pediram a contratação do técnico português.

Depois de o Bragantino ter vencido por 1-0 em casa do Corinthians, na semana passada, o nome do Caixinha terá ficado na mente dos responsáveis do clube, numa altura em que o Globo Esporte também avança que Vanderlei Luxemburgo, que comanda atualmente o Timão, poderá estar com os dias contados.

Ao fim de 13 jornadas, o Bragantino, de Caixinha, segue na quinta posição do Brasileirão, com os mesmos 23 pontos do Palmeiras (quarto), treinado por Abel Ferreira. Por outro lado, o Corinthians tem apenas um ponto de vantagem sobre a zona de despromoção (12), seguindo no 16.º lugar.