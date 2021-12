No Brasil apontam dois motivos que podem afastar Jesus do Atlético Mineiro

Um dos principais problemas para a ida do português para o Brasil será o alto salário.

Livre no mercado após deixar o Benfica, Jorge Jesus é o alvo "número 1" no Atlético Mineiro. O interesse é público, existindo, inclusive, conversas preliminares entre Rodrigo Caetano, diretor do Galo, e os representantes do treinador português. No Brasil, entretanto, avançam esta quinta-feira que o negócio não se adivinha simples, por dois motivos.

De acordo com o jornalista brasileiro Paulo Vinícius Coelho, colunista do "Globoesporte", o maior problema para a equipa brasileira será a questão financeira. Jorge Jesus dificilmente aceitará um salário mais baixo do que recebia no Flamengo e igualar esse valor pode não ir ao encontro da realidade do Atlético Mineiro.

Jesus também não aceitaria, por exemplo, uma compensação com prémios mediante a obtenção de determinados objetivos. Apesar disso, é esperada para os próximos dias uma reunião entre o antigo técnico do Benfica e os investidores do Galo, Ricardo Guimarães e Rubens Menin.

A segunda questão apontada pela mesma fonte brasileira seria a possibilidade de Jorge Jesus seguir para o mercado do Oriente Médio, onde já trabalhou.