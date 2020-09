"Nível técnico de Diogo Jota é o mesmo de Salah, Firmino e Mané"

Pepijn Lijnders, adjunto de Jurgen Klopp que chegou a passar pelo FC Porto, fala sobre a chegada do avançado português a Anfield.

A expectativa da estrutura do Liverpool em redor de Diogo Jota é grande. É essa a ilação retirada das palavras de Pepijn Ljinders, adjunto holandês de Jurgen Klopp, que teceu rasgados elogios ao internacional português, contratado recentemente ao Wolverhampton.

"O que posso dizer? O nível técnico dele [Jota] é igual ao dos três da frente [Salah, Firmino e Mané]. Tem muito futurio no futebol e terá um grande percurso no nosso clube. É um monstro a pressionar, vai encaixar perfeitamente", começou por referir Ljinders, que trabalhou durante vários anos no FC Porto, citado pela Sky Sports.

"Quando ele era muito jovem, chegou a jogar contra as minhas equipas. Em Portugal, todos dizem que é uma grande contratação do Liverpool, pois sabem exatamente como ele é e o potencial que tem. Vai encaixar no nosso estilo. Estamos felizes por contar com ele e, acima de tudo, tudo o que tínhamos ouvido é verdade. É muito profissional, apaixonado e dedicado. Um jogador corajoso", rematou Pepijn Ljinders.

Além da concorrência das estrelas Salah, Mané e Firmino, Jota também terá a companhia do japonês Minamino e do belga Origi na frente de ataque.