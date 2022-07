"Ninguém faz milagres aqui, isto não é PlayStation", diz Abel Ferreira

Depois de perder por 1-0 em casa do São Paulo, o Palmeiras recebeu o rival nesta madrugada e venceu por 2-1, igualando a eliminatória. Nos penáltis, o tricolor foi mais forte e seguiu para os quartos de final da Taça do Brasil. Mas o Verdão até teve a chance de fazer o 3-0, só que Raphael Veiga desperdiçou um penálti. Abel Ferreira diz que o futebol é mesmo assim, mas que a melhor equipa foi eliminada.

Resultado: "É futebol, não vou estar aqui a explicar muito. Fomos melhores e, no final, passou o nosso adversário. Fomos melhores, é a minha opinião, tivemos mais oportunidades, fizemos o 2-0, tivemos oportunidades para o terceiro, um penálti falhado e o futebol é isto. Num lance podes eliminar o adversário e, no seguinte, numa jogada bem trabalhada, penálti. O futebol é isto, também há o fator sorte e acho que o adversário foi feliz. É um resultado que é injusto e que penaliza a nossa não eficiência nas oportunidades para matar o jogo. Muitas vezes queremos explicar o porquê das coisas. Isto é futebol. Tens um penálti, duas vezes o Veron isolado e não fazes e o nosso adversário, num penálti, acabou por fazer o golo que deu a possibilidade de ir disputar os penáltis."

Penálti falhado: "É o que viram. Tens um penálti para eliminar o adversário e, no lance seguinte, sofres golo. Os jogadores do São Paulo, nos primeiros 15 minutos, não sabiam o que haviam de fazer. Não vou estar aqui a falar de tática, tática... Esqueçam isso. O futebol é isto e nem sempre ganha a equipa que joga melhor."

Reforços José López e Miguel Merentiel chegaram recentemente para o ataque: "Ninguém faz milagres aqui, isto não é PlayStation. Os atacantes chegam e fazem milagres... Não. É um processo. Chegam a meio da época, têm tempo de adaptação. Agora, o futebol é isto. O nosso melhor batedor falhou dois penáltis. Vou explicar a ti e às pessoas lá em casa o quê? Estamos tristes, estamos. Fizemos um bom jogo, deveríamos ter passado porque fomos melhores, mas o futebol tem destas coisas. É mágico por isto mesmo, uma equipa produzindo pouco pode passar."

Adeptos aplaudiram a equipa: "Não é muito fácil no Brasil, quando se perde, as pessoas aplaudirem os seus jogadores. Aplaudiram mais uma vez porque jogámos bem, assim como com o Athletico Paranaense, só que é verdade que o futebol também é eficiência e segundo sei somos dos melhores ataques e defesas. Gratidão. O resto, é fruto do trabalho dos jogadores."