Newcastle já terá iniciado conversações informais com Paulo Fonseca

Livre desde a sua saída da Roma, no final da última época, o treinador está aberto a ouvir a proposta dos magpies. Lucien Favre é outro dos nomes fortes para o banco do novo-rico da Premier League

Oficializada ontem a saída de Steve Bruce, o Newcastle já trabalha para assegurar a sua sucessão e Paulo Fonseca surge no horizonte como um dos grandes favoritos ao banco do novo-rico da Premier League.

Segundo notícia avançada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, os investidores sauditas já abriram conversações informais com o treinador português, que está livre desde a sua saída da Roma, no final da última época. Este está disposto a ouvir a proposta dos magpies, que têm Lucien Favre em vista caso Fonseca rejeite integrar o projeto.

Em contraste com a esperança motivada pela injeção de milhões, Steve Bruce foi ontem protagonista de uma despedida amargurada do clube que salvou da descida, em 2020/2021. "Pode ser o meu último trabalho. Foi muito difícil perceber que não era desejado e que as pessoas queriam que eu falhasse. Chamaram-me um cabeça de repolho inapto taticamente e um grande desperdício de espaço", desabafou o técnico inglês, em declarações ao " The Telegraph".