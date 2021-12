Neville "atira-se" a Ronaldo e Bruno Fernandes: "É devastador..."

Antigo jogador do Manchester United mostrou-se chateado com atitudes dos dois internacionais portugueses.

Gary Neville, antigo jogador do Manchester United, criticou Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes pelas suas atitudes depois do empate dos "red devils" em Newcastle, 1-1.

Em declarações no programa "Monday Night Football", da ESPN, Neville mostrou-se bastante chateado por Ronaldo não aplaudir os adeptos no final da partida.

"Tens de estar lá quando os teus colegas de equipa precisam de ti. Ao fim e ao cabo, gosto muito desse rapaz [Cristiano Ronaldo], é o melhor que vi na vida, mas não fujas assim. Não vou tolerar isso", começou por dizer.

"Não me interessa como jogaste, tens de te aproximar e aplaudir os adeptos no final do jogo. Vais até eles, especialmente quando és o melhor jogador do mundo e um dos melhores de todos os tempos", continuou, antes de apontar o dedo também a Bruno Fernandes.

"E depois também existem as queixas de Bruno Fernandes. Eles são os dois jogadores mais veteranos. É devastador para os jogadores mais jovens quando os dois melhores jogadores olham para os outros como se não fossem suficientemente bons", concluiu sobre os dois internacionais portugueses.