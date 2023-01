Neves indignado com a arbitragem: "É preciso partir pernas para ter penáltis?"

O médio português lançou duras críticas na direção do árbitro que dirigiu a derrota do Wolverhampton com o Nottingham Forest (1-2 após desempate por grandes penalidades), na Taça da Liga inglesa.

O Wolverhampton foi eliminado nos quartos de final da Taça da Liga inglesa na passada quarta-feira, após derrota no desempate por grandes penalidades (1-2) diante do Nottingham Forest.

Um dia depois da eliminação, Rúben Neves lançou duras críticas na direção do árbitro da partida, alegando que houve um penálti por assinalar sobre Matheus Nunes nos instantes finais da partida.

"Não percebo ao certo o que se passa. Parece que não querem que vençamos. O que aconteceu na semana passada [empate 2-2 com o Liverpool] foi uma vergonha para o futebol inglês e aquilo que aconteceu aqui também é muito mau para o futebol inglês. O árbitro disse-me que o contacto não foi suficiente para marcar penálti", começou por reprovar, em declarações citadas pelo jornal The Sun.

"Ele disse que se a falta fosse no meio-campo, seria assinalada, mas que o critério na grande área é diferente e que o contacto não foi considerado suficiente. É preciso começar a partir pernas para ter penáltis no futebol? Até lhe mostrei a chuteira do Matheus [Nunes]. Estava completamente rasgada. Não há desculpas. Ele não assinalou o penálti porque não o queria assinalar, a verdade é essa", acrescentou.