Neto e Podence assinam triunfo do Wolves na deslocação ao Arsenal

Dupla portuguesa foi decisiva para a equipa de Nuno Espírito Santo ascender ao sexto lugar da Premier League. Fábio Silva rendeu o mexicano Jimenez, transportado para o hospital após choque violento com David Luiz

O Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, venceu, este domingo, o Arsenal, por 2-1, em jogo da décima jornada da Premier League, com golos dos portugueses Pedro Neto e Daniel Podence, no Estádio Emirates, em Londres.

Os wolves, que não venciam no reduto dos gunners há 41 anos, adiantaram-se no marcador aos 27", graças a um remate de Pedro Neto na pequena área. A vantagem, porém, só durou até aos 30", momento em que Gabriel Teixeira igualou com um cabeceamento.

Antes do intervalo, a formação de Nuno Espírito Santo colocou-se novamente em vantagem, graças a Daniel Podence, que, aos 41", fuzilou a baliza de Leno após evitar um desarme ao 'picar" a bola sobre um defesa do Arsenal, adversário que sofreu a terceira derrota seguida em casa.

O jogo frente ao anfitrião Arsenal ficou também marcado pelo choque violento entre David Luiz e Raúl Jimenez, aos 5", causando a perda de sentidos ao avançado mexicano dos wolves, que saiu diretamente para um hospital local, sob transporte de ambulância.

Para o lugar de Jimenez, entrou o jovem avançado português Fábio Silva, de 18 anos, que participou no quinto jogo na atual edição da Premier League. Aos 78", foi substituído por Nuno Espírito Santo.

Com este triunfo, o Wolverhampton ascendeu ao sexto lugar da classificação da liga inglesa, com 17 pontos, estando a apenas dois do pódio. Quanto ao Arsenal, a equipa treinada pelo espanhol Mikel Arteta caiu para o 14.º posto, mantendo-se com 13 pontos.