Nuno Espírito Santos e o jogo com o Paços de Ferreira: " É sempre agradável, mas vimos para trabalhar"

Treinador do Tottenham revelou, esta quarta-feira, que os 11 titulares que enfrentaram o Manchester City ficarão de fora na primeira mão do play-off da Conference League, mas assegurou não haver lugar a desleixo

Tipo de confronto: "Os últimos resultados numa fase tão prematura da época não têm tanta influência. Sabemos como pensa e jogo o Paços, treinador e jogadores, é uma oportunidade para termos todos os nossos jogadores envolvidos em competição. Decidimos fazer algumas mudanças, mas vamos apresentar uma equipa competitiva, porque a prova assim o exige. Tomamos esta competição de forma muito séria."

Mudanças no onze: "É um jogo de decisão, mas os jogadores que começaram o jogo no domingo [ante o Manchester City] não vão estar envolvidos."

Diferença de estatuto entre as equipas: "No futebol não há jogos fáceis. No futebol, não são esses pormenores que contam. São as ações dos jogadores. Amanhã vamos enfrentar uma equipa organizada e o jogo vai ser complicado."

Regresso a Portugal: "Isso é sempre bom [risos]. É sempre agradável, mas vimos para trabalhar e competir. Hoje e amanhã estamos em modo de competição. Será um jogo difícil, o Paços de Ferreira terá os seus adeptos, e dada a minha experiência como treinador e jogador, sentem-se sempre dificuldades em Paços de Ferreira."

Conference League: "É uma competição nova para toda a gente, que tem criado expectativas em todos nós. É uma oportunidade para clubes europeus não tão grandes conseguirem algum sucesso, competir contra alguns dos melhores. Estou ansioso para ver no que vai resultar. Todos os jogos e competições são importantes para nós."