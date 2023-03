"Nem todas as etapas foram superadas com êxito, mas foram dados passos muito importantes..."

Sabendo que nem tudo correu às mil maravilhas, Luís Castro vinca que, no último, foram dados passos importantes para o crescimento do Botafogo.

Luís Castro está há um ano no comando técnico do Botafogo e, este sábado, utilizou as redes sociais para, publicamente, fazer um balanço da aventura no emblema brasileiro até este momento.

"Há um ano, assumia a liderança do Botafogo de Futebol e Regatas e recordo o entusiasmo com que eu e a minha equipa técnica aceitámos o desafio. O primeiro ano no Glorioso foi vivido com a consciência de que trabalhámos, assim como todos os colaboradores do clube, de forma honesta e empenhada para superar todos os momentos competitivos. Nem todas as etapas foram superadas com êxito, mas o espírito de união esteve sempre presente e foram dados passos muito importantes para melhorar o desempenho do clube em todos os departamentos que o compõem. Com o mesmo espírito, foram alcançadas importantes vitórias desportivas que culminaram no apuramento para a Sul-Americana. O conjunto de profissionais que lidero continuará guiado pelo pensamento de que o sucesso desportivo do clube dependerá da união, do esforço e do comprometimento de todos. Obrigado a todos quantos nos apoiam no nosso dia a dia para atingir os objetivos a que nos propomos", escreveu o treinador português.