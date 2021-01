Nem Bruno Fernandes escapa à crítica de Roy Keane: "Não fez grande coisa"

Antigo capitão do Manchester United rejeita comparar o médio português a Eric Cantona.

O impacto e influência de Bruno Fernandes na manobra do Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer tem sido tal que as comparações com Eric Cantona, figura histórica dos "red devils", não tardaram a surgir. Ainda assim, há quem defenda que o médio português ainda não deve ser colocado no mesmo patamar do carismático ex-avançado.

É essa a opinião do exigente Roy Keane, antigo capitão do emblema de Old Trafford, que deixou alguns reparos a Bruno após a derrota (0-2) e eliminação do United na Taça da Liga inglesa, frente ao rival Manchester City.

"Não é fácil ganhar troféus no futebol. Bruno Fernandes tem sido muito elogiado nos últimos meses e as pessoas têm-no comparado a Cantona. Mas hoje [quarta-feira] não fez grande coisa", começou por atirar o irlandês, agora comentador na Sky Sports, prosseguindo:

"Os jogadores de topo aparecem nas grandes ocasiões. Era isso que Cantona costumava fazer. Deitam as mãos a taças. É isso que falta a esta equipa. Precisam de mais um ou dois jogadores, sem dúvida, e precisam da mentalidade e confiança para vencerem uma meia-final. É assim que ganhas ímpeto. Hoje, não o tiveram", rematou Keane.