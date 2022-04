"Nem à minha esposa consigo dizer quando vou jogar. Vítor Pereira avisa no dia"

Declarações de Róger Guedes, avançado do Corinthians, ao programa "Bem Amigos!", da SporTV.

Róger Guedes, avançado do Corinthians de Vítor Pereira, em declarações ao programa "Bem Amigos!", da SporTV, falou sobre o calendário apertado que espera o "Timão", que esta quarta-feira defronta o Portuguesa-RJ na terceira fase da Taça do Brasil, seguindo-se o encontro com o Palmeiras para o Brasileirão, no sábado e, na terça-feira, o duelo com o Boca Juniors para a Taça Libertadores, na Argentina. O jogador revelou que o treinador português apenas revela a equipa no dia dos jogos.

"Não sei a equipa [para o jogo com o Portuguesa-RJ], não consigo dizer nem à minha esposa quando vou jogar. No último jogo fiquei a saber na palestra do dia em que ia jogar. O Vítor [Pereira] avisa no dia. Como não temos tempo para treinar, ele acaba por fazer suspense. Acabamos por não gostar muito, ficamos a saber só na hora do jogo", começou por dizer Róger Guedes.

"Não sei se vou ser poupado, mas se pudesse escolher, preferia jogar sábado e terça, os dois jogos. Tomara que ele veja a entrevista, quero jogar sábado e terça", continuou, antes de concluir:

"Considero-me um titular da equipa. Sabemos que vai haver rotação, o Vítor [Pereira] já falou connosco. Nós queremos jogar todos, não queremos ficar fora de um jogo. Jogamos quarta, depois com o Palmeiras no sábado, na terça com o Boca Juniors. Concentramo-nos na sexta e na segunda, nem estamos com a família, é cansativo. A rotação é natural, as equipas lá fora fazem rotação até mesmo no final do campeonato, os jogadores têm de entender."