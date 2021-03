Nélson Semedo: "Fiquei um pouco surpreendido por me deixarem sair"

Lateral português recordou a saída do Barcelona rumo ao Wolverhampton, onde cumpre a primeira época.

Nélson Semedo cumpre a primeira temporada ao serviço do Wolverampton, depois de três com a camisola do Barcelona. O lateral internacional português confessa que a saída de Camp Nou surpreendeu e recorda, em entrevista ao The Telegraph, como tudo se precipitou.

"Depois de voltar de férias, fui para Barcelona com a minha família e falámos. Explicaram-me que tinham problemas económicos e que eu era um dos jogadores que podia sair, de forma a dar dinheiro ao clube. Houve outros na mesma situação, como Suárez, Vidal e Ivan Rakitic. Com esta situação da covid todos os clubes têm problemas financeiros. Os clubes não são tão fortes financeiramente pois não têm adeptos no estádio. No Barcelona, por exemplo, as pessoas não podem ir ao museu. No futebol tudo pode acontecer, mas fiquei um pouco surpreendido por me deixarem sair. Foi uma boa decisão ter vindo para o Wolves e nem precisei de pensar duas vezes", lembrou o jogador.

Nélson Semedo mostra-se, agora, encantado com o futebol inglês e na equipa mais portuguesa da Premier League. "É um cube com ambição e bons jogadores. Sinceramente, surpreendeu-me pela organização, estrutura e forma de ser da equipa. Já sabia que tinha bons jogadores, mas é melhor do que aquilo que imaginava", rematou.

Até ao momento, o lateral de 27 anos leva 24 jogos com a camisola do Wolverhampton, procurando ainda a estreia a marcar.