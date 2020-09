Nélson Semedo confirma saída do Barcelona com mensagem de despedida

Lateral português vai assinar pelo Wolverhampton.

Nélson Semedo confirmou esta terça-feira que está de saída do Barcelona ao publicar uma mensagem de despedida nas redes sociais.

"Muito obrigado Barcelona por me dares a oportunidade de viver o sonho de vestir esta camisola, de jogar em Camp Nou, de aprender e desfrutar dos melhore do Mundo. Obirgado por me fazeres crescer como jogador e como pessoa. Foram três anos maravilhosos que jamais esquecerei. Agradecer aos meus companheiros, staff, adeptos e a todas as pessoas que me ajudaram, desde que cheguei e até ao dia de hoje. Desejo-vos a maior sorte do Mundo. Eternamente grato", escreveu o internacional português no Instagram.

Nélson Semedo, formado no Benfica, vai reforçar o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, naquela que será a sua segunda experiência fora de Portugal.