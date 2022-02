Nélson Monte: "Vi muita coisa que me vai marcar para o resto da vida. Houve dois momentos..."

Declarações de Nélson Monte na chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na noite deste sábado, depois de ter conseguido sair da Ucrânia.

Sentimento de chegar a Portugal e agradecimentos: "Nem consigo dizer nada, sinceramente. Foi muito difícil chegar aqui. Foram dois ou três dias muito complicados. Agora quero desfrutar com os miúdos e a minha mulher. Há que sofrer e ser duro. Aquilo que fiz foi obter a máxima informação e ontem fazer mais estrada para sair dali o mais rapidamente possível. A situação está mesmo muito feia. O que mais queria era sair do país. Agradeço às pessoas que me ajudaram. O Estado de Portugal esteve sempre em contacto comigo e a Embaixada também. Quero também agradecer ao Sindicato dos Jogadores e à FPF, bem como à Câmara Municipal de Vila do Conde."

Últimos dias: "Foram dias muito complicados. A partir do primeiro bombardeamento tive um sentimento de medo. Só hoje quando passei a fronteira para a Roménia é que aliviei um bocado a tensão que sentia. É de loucos. Quando acordei com o bombardeamento... Nós, os estrangeiros que viviam em Dnipro, fugimos para o centro de estágios do clube e a informação que nos deram é que era para irmos para Lviv. Ouvi duas bombas e depois rebentou outra e tivemos que nos esconder num bunker no centro de estágio."

Percurso: "Foi horrível. Pelo GPS dava uma estimativa de 13 horas e meia e o que é certo é que conduzi durante quase 25 horas. Havia estradas cortadas. Tivemos que andar no meio do mato. É um desespero. A meio do caminho recebemos a informação que Lviv estava a ser evacuada e depois alterámos a rota para a fronteira com a Roménia. Se eram russos ou ucranianos não sei. Passámos por alguns check-points para mostrar passaportes e fazerem revista de carros. Eram momentos de tensão enorme. Eram armas por todo o lado. Quando estava no hotel, fui à janela e estava um tanque à porta. Ainda com mais medo fiquei. Só pensava nos meus filhos, na minha mulher e na minha família. Ainda hoje foi muito complicado para passar a fronteira. Estava uma fila inacreditável para fugir do país. O que eu fiz foi deixar o carro a 10 quilómetros da fronteira e fazer o resto do percurso a pé para passar. Mas o problema é que quando chego à fronteira só estavam a deixar passar as mulheres e as crianças. E não nos davam a justificação por que razão os estrangeiros não podiam. Os ucranianos são obrigados a ficar dentro do país. Só diziam mulheres e crianças. Foi dos piores momentos. Assisti a muita coisa."

Momentos marcantes: "O desespero dos ucranianos é inacreditável. Só queriam fugir e nem sabem para onde ir. Eu não sei se vai haver futebol tão cedo na Ucrânia. O meu pensamento era só voltar a Portugal para estar junto da minha família e pensar no futuro. Eu estou bem, mas claro que vi muita coisa que me vai marcar para o resto da vida. Houve dois momentos... Quando as duas bombas explodiram, eu corri para a garagem à procura do meu carro e vi várias famílias com crianças e com as malas. Era assustador. E depois, na fronteira, a quantidade de ucranianos que ficaram horas na fronteira para tentar passar, mas quando era a vez deles não podiam. O que eles faziam? As mulheres e os filhos foram e eles ficaram."