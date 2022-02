Nélson Monte saiu da Ucrânia e lembra povo ucraniano: "Vocês são uns heróis"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O defesa-central português Nélson Monte, do Dnipro, já deixou a Ucrânia e está a caminho de Portugal. No Instagram escreveu a seguinte mensagem:

"Meus amigos, já estou na Roménia! Consegui sair da Ucrânia hoje de manhã. Foram dias fortes e intensos! Mas graças a Deus correu tudo bem e estamos todos bem! Estou ansioso para chegar a Portugal e abraçar a minha família! Mas também deixo o meu coração com o povo ucraniano e com os meus colegas de equipa! Vocês são uns HERÓIS! Tenho orgulho em todos vocês! Obrigado por todas as mensagens de apoio que recebi! Vocês foram uma força extra! Obrigado", pode ler-se.

