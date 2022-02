Nélson Monte recorda a Ucrânia: "Ao acordar tinha um tanque virado para o meu quarto"

Futebolista do Dnipre ainda não sabe se volta à Ucrânia

Nélson Monte, futebolista português dos quadros do Dnipro, contou esta segunda-feira à CNN alguns pormenores da fuga da Ucrânia. O defesa explicou que, quando estava na sua residência em Dnipro e sentiu os primeiros bombardeamentos, entrou em aflição para conseguir escapar. "Já só deu tempo para meter a roupa na mala e sair. Depois, quando cheguei à garagem, é que tive a noção do que se estava a passar, quando vi várias pessoas também a fugir. Entrei no meu carro com mais quatro estrangeiros e fomos para o centro de estágios do clube, para perceber o que podíamos fazer. Aconselharam-nos então a ir para Lviv, mas entretanto rebenta outra outro bomba e escondemo-nos num bunker", contou.

Depois disso, saíram cinco carros com atletas e técnicos do clube, com Monte a conduzir um deles, no qual viajavam mais três pessoas. Rumaram a um hotel relacionado com o clube, numa outra cidade, a uma hora de caminho.

"Pernoitámos nesse hotel e, ao acordar, deparo com um exercício militar que tinha um tanque virado para o meu quarto, Fiquei apavorado, mas os ucranianos acalmaram-me, explicando que era apenas um controlo. Depois fizemo-nos à estrada e foram 25 horas sempre a conduzir até à Roménia", prosseguiu.

O jornalista perguntou depois ao jogador se está a pensar em regressar à Ucrânia para representar o Dnipro. "Não sei. Para já só quero que aquele povo fique bem", respondeu.