Nélson Monte, jogador do Dnipro, pede ajuda a Portugal: "O que mais quero é sair"

Antigo central do Rio Ave, agora na Ucrânia, acordou com a ofensiva russa e com fortes explosões

A jogar na Ucrânia, Nélson Monte, antigo central do Rio Ave, tem vivido com particular apreensão as últimas horas, marcadas pela forte invasão russa. O jogador português revelou ter acordado a meio da noite com as explosões que se ouviram, também, em Dnipro.

"Aconteceu por volta das 4H30 da manhã com um estrondo enorme. Quando vim à janela vi muito fumo e fiquei em choque. Menos de dois minutos depois, outra bomba. Liguei para os [jogadores] estrangeiros que viviam no mesmo condomínio, pegámos no carro, fomos até ao centro de estágio do clube e optámos por sair da cidade", referiu, em declarações à CNN Portugal.

Monte aproveitou a oportunidade para pedir ajuda a Portugal, no sentido de abandonar o mais rapidamente possível solo ucraniano.

"O que mais quero neste momento é sair do país, estou com muita dificuldade e se Portugal me puder ajudar... Não sei falar russo, não sei ler ucraniano. O sentimento que temos neste momento é de medo. Quando houve a oportunidade de sair da cidade, arrancámos logo", explicou.