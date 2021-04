Nelo Vingada é o novo diretor técnico da federação egípcia

Anúncio foi feito pela própria federação, na quinta-feira.

Nelo Vingada, de 69 anos, é o novo diretor técnico da federação do Egito, anunciou o organismo na quinta-feira.

O treinador já está no Cairo, onde decorrerão as negociações e onde na quinta-feira fechou o acordo com o presidente da federação egípcia, Ahmed Mujahid.

Nelo Vingada chega à federação do Egito com a missão de "desenvolver uma estratégia técnica para as seleções nacionais e para as competições locais, em todas as fases e categorias", como pode ler-se no comunicado.

Vingada, que estava desempregado desde 2019, quando orientou o Kerala Blasters, da Índia, regressa assim ao Egito, onde comandou Al-Ahly (em 2003/04) e Zamalek (em 2008/09).