Negociações entre Flamengo e Jesus continuam, dizem brasileiros

Clube do Rio de Janeiro pondera viajar para Istambul no sentido de convencer treinador e Fenerbahçe. Mengão não deve esperar que JJ termine a temporada

Jorge Jesus pode vir ainda a ser o novo treinador do Flamengo. A comunicação social brasileira garante que as duas partes envolvidas ainda não atiraram, definitivamente, a toalha ao chão.

Como escreve o GloboEsporte, não se afigura fácil a transferência do português, que, ainda assim, não recusou linearmente a abordagem do antigo clube, nas últimas 24 horas, depois de um contacto direto.

Perante a dificuldade do negócio, que só avançará com um investimento muito forte por parte do Flamengo, responsáveis do clube do Rio de Janeiro estudam a possibilidade de viajar rumo a Istambul no sentido de trazer o atual técnico do Fenerbahçe para o Maracanã.

O que não vai acontecer, garante o mesmo órgão, é o Flamengo esperar pelo final da época e pelo término do contrato que liga Jorge Jesus ao Fenerbahçe. O técnico português, recorde-se, ainda está na luta por dois títulos (campeonato e taça).

Jorge Sampaoli, que saiu do Sevilha há pouco tempo, é o outro nome mais vezes associado a um lugar que deixou de ser de Vítor Pereira na última terça-feira.