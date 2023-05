Nápoles perde um dos grandes obreiros do título e há um português na calha

José Boto indicado como uma das possibilidades para assumir o cargo de diretor desportivo.

É considerado um dos grandes obreiros do título do Nápoles e vai trocar o emblema do sul de Itália pela Juventus. Falamos de Cristiano Giuntoli, diretor desportivo dos partenopei desde 2015, responsável por algumas das grandes contratações do clube, nomeadamente Kvaratskhelia e Osimhen, além de ter tido a coragem de fazer uma limpeza no plantel às ordens de Luciano Spalletti, transferindo históricos como Koulibaly, Mertens e Insigne. Apesar de ter contrato com o Nápoles até 2024, Aurelio De Laurentiis, presidente do clube, terá permitido a "traição" em reconhecimento pelo trabalho de Giuntoli, que culminou na conquista do scudetto na semana passada.

Embora a Juventus não tenha ainda oficializado a notícia avançada pela Imprensa italiana, ao jornalista Fabrizio Romano, o diretor desportivo deixou uma mensagem aos adeptos napolitanos: "Não se preocupem com o futuro porque enquanto Aurelio De Laurentiis for presidente continuará a haver um grande Nápoles."

Certo é que já circulam nomes como possíveis substitutos e um deles português. Segundo o "tuttomercatoweb", José Boto, atual diretor desportivo do PAOK, da Grécia, é uma das hipóteses em equação. Pietro Accardi, a desempenhar funções no Empoli, é indicado como estando na linha da frente.