Abel Ferreira apresentou um pedido de desculpas após o empate frente ao São Paulo.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, liderou a equipa a um empate (1-1) em casa do São Paulo, jogo da ronda 34 do campeonato brasileiro, com um golo de Rony nos descontos. Bastante ativo no banco de suplentes, o treinador português apresentou um pedido de desculpas após o encontro, considerando que se exaltou em demasia.

"As minhas primeiras palavras, sou ser humano e cometo os meus erros, tento comportar-me bem, mas não tive um comportamento à altura de um treinador do Palmeiras, independentemente do que se passa em campo. Tenho que corrigir hoje e quero pedir desculpas pelo meu comportamento, tenha razão ou não. Fica aqui meu pedido de desculpas e comprometo-me a ter um comportamento ao nível da exigência do Palmeiras", afirmou Abel, sem aprofundar o tema arbitragem.

"Não vou falar do árbitro. Só dizer que independentemente do que se passou, o meu comportamento foi fruto de reação e emoção, da minha vontade de querer ganhar. Não vou comentar, tenho que olhar para mim e corrigir o meu comportamento. Não foi exemplo", vincou.

O Palmeiras ocupa o sexto lugar do campeonato, com 57 pontos e a duas jornadas do ponto final da prova. O São Paulo, terceiro, já não tem hipóteses de lutar pelo título, que será decidido entre Flamengo (68) e Internacional (69), que se defrontam domingo no Maracanã.