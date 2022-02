"Não ter títulos pelo Manchester United é um pesadelo", diz Bruno Fernandes

Bruno Fernandes, médio do Manchester United

Médio internacional português esteve muito perto de festejar uma conquista em 2021 e repetir o feito de um treinador compatriota, o último a preencher o palmarés do emblema

Uma das principais figuras dum colosso do futebol inglês e mundial, aliás recordista de vitórias na Premier League, Bruno Fernandes, como que reiterando o desejo de ter sucesso, lamentou ainda não ter erguido um troféu pelo Manchester United.

"Sempre disse que não ganhar um título por este clube é como um pesadelo, porque é algo que eu quero. Eu quero isso por mim, mas também porque penso que o clube merece e os adeptos também e um clube como este não deve estar tanto tempo sem ganhar um título", disse o médio, chegado a Old Trafford em 2020.

Bruno Fernandes, em declarações aos meios de comunicação do clube inglês, recordou a última conquista do Manchester United: a Liga Europa, sob o comando do treinador compatriota José Mourinho, na época 2016/17. Aliás, o centrocampista esteve perto de, em 2021, repetir esse feito, mas o Villarreal levou a melhor na final.

Plano traçado para o futuro, cujo eventual sucesso proporcionaria a "melhor memória" da passagem pelo Manchester United, Bruno Fernandes concentrou-se, depois, na tarefa imediata do clube inglês: evoluir coletivamente sob orientação de Rangnick.

"Estamos a ir bem, mas ainda há muito a melhorar e penso que todos estão conscientes disso. Poemos fazer melhor. Penso que desde que [Ralf Rangnick] veio, tivemos muito bons resultados, mas, ao olhar para trás, podíamos estar com mais pontos na liga [inglesa]", completou o médio internacional português.

Para aumentar a pontuação na Premier League, o Manchester United desfruta de uma oportunidade, a partir das 12h30, frente ao Southampton, em jogo da 25.ª jornada da competição, com lugar no relvado de Old Trafford.