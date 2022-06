"Não sei se será o último Mundial de Ronaldo, mas se for, merece despedir-se da melhor forma"

Declarações de Rui Silva, guarda-redes português do Bétis e da Seleção Nacional, em entrevista concedida ao jornal "Marca".

Espaço para crescer ainda mais: "Num clube como o Bétis, após um ano tão bom, é preciso aspirar a mais. Querer fazer igual a este ano seria acomodar-nos."

Chamada à Seleção Nacional: "Infelizmente foi devido à lesão de um companheiro de equipa, mas ter a oportunidade de provar que mereço estar entre os três melhores guarda-redes em Portugal é importante. Vou tentar retribuir a confiança do treinador."

Portugal sofreu mais do que o esperado para estar no Mundial? "Poder-se-ia dizer que sim, mas as equipas estão a melhorar e a preparar-se melhor. Queríamos entrar diretamente e não através dos play-offs, mas o importante é que entrámos com a ajuda dos nossos adeptos."

Regresso a um estádio que conhece muito bem [seleção portuguesa joga com Espanha no Benito Villamarín, estádio do Bétis]: "O regresso ao Benito Villamarín é um jogo especial para mim, é agradável. Espero que as pessoas me recebam da melhor forma, mesmo que desta vez eu esteja na equipa visitante. É bom poder regressar a casa."

Surpreendido por não nenhum dos jogadores colegas do Bétis ter sido chamado à seleção espanhola? "Sim, acreditava que Borja [Iglesias] ou Juanmi, que fizeram uma temporada muito boa, iam ser convocados. Borja terminou de forma brilhante e Juanmi igual, a marcar golos, penso que eles mereciam uma oportunidade. Mas estas são decisões que temos de respeitar."

Portugal é visto como favorito naquele que poderá ser o último Mundial de Ronaldo? "Sim, sem dúvida, não sei se será o último Mundial de Ronaldo, mas se for, ele merece despedir-se da melhor forma. Portugal, pelo que mostrou, é candidato. Temos grandes talentos em clubes importantes. E sem pressão, temos de assumir que podemos e queremos estar entre os melhores."