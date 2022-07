ENTREVISTA, PARTE V - Convicto do sucesso de Sérgio Oliveira no Galatasaray, Quaresma tem algumas dúvidas em relação ao treinador.

Quaresma conhece como poucos o futebol turco. Além de ter passado pelo Besiktas em duas ocasiões, primeiro entre 2010/11 e 2011/12, depois entre 2015 e 2019, jogou ainda em 2019/20 no Kasimpasa. Adorado pelos adeptos da equipa de Istambul, que pedem insistentemente para voltar ao clube, o internacional português está a analisar onde vai jogar esta temporada.

O regresso a um país que lhe diz muito é uma possibilidade e, se tal acontecer, vai juntar-se a outras duas figuras do futebol português, o treinador Jorge Jesus, que assinou pelo Fenerbahçe, e o médio Sérgio Oliveira, transferido para o Galatasaray.

Rivalidade à parte, até porque deixou sempre bem claro o seu amor ao Besiktas, o extremo português falou a O JOGO sobre os compatriotas que vão viver a primeira experiência na Turquia.

Acredita que Jorge Jesus vai ter sucesso no Fenerbahçe?

-Acredito que pode ter sucesso, embora a Turquia seja um mundo à parte, porque a mentalidade é diferente, mas não sei se o míster Jorge Jesus vai ter paciência para muita coisa que se passa no clube e no mundo do futebol. Se ele tiver paciência para aguentar tanta coisa, pode ter sucesso, mas não vai ser fácil.

E Sérgio Oliveira, também pode ter sucesso no Galatasaray?

-Claro que vai ter sucesso. Tem qualidade, tem uma mentalidade forte e já deu provas disso em todo o lado por onde passou. Por isso, acredito que vai ter sucesso.