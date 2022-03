"Não sei se é só comigo, mas lá em casa quem manda é a esposa"

Abel Ferreira refere que a ida da família para o Brasil foi essencial para a renovação de contrato com o Palmeiras.

Abel Ferreira está agora ligado ao Palmeiras até 2024, novo contrato anunciado na noite de sábado, e para a assinatura de um novo vínculo foi fundamental a mudança da família, esposa e filhas, para o Brasil.

"A minha esposa está comigo desde sempre. Ela sempre me conheceu. Ela entende de futebol. Quando vim, ela disse que não vinha porque treinadores vão embora. Mas de facto ela já veio aqui várias vezes e já entendeu como é o Palmeiras, os palmeirenses. É isso que me interessa", afirmou o treinador português.

"Foi isso que fez a diferença. Eu só ficaria se elas viessem. E posso dizer que quem tratou do meu contrato foi a minha esposa, o meu empresário e o advogado da família. Não sei se é só comigo, mas lá em casa quem manda é ela. Eu fico muito contente. Gostaria de dedicar essa vitória à minha filha mais velha, que é quem mais sofre", disse ainda Abel.

Abel é o maior campeão internacional do Palmeiras depois de ter conquistado a Taça Libertadores de 2020 e de 2021 e a Supertaça sul-americana de 2022, superando Luiz Felipe Scolari, que orientou a equipa na conquista da Taça Libertadores de 1999, até então o técnico mais titulado do clube.

Em pouco mais de 16 meses no comando técnico do "Verdão", Abel Ferreira supera Vanderlei Luxemburgo em finais disputadas, nove, já contando o Campeonato Paulista de 2022, com quatro títulos (também conquistou a Taça do Brasil de 2020) e quatro segundos lugares até agora, estando apenas atrás do recordista "Felipão", com 10 (cinco títulos e cinco segundos lugares).

O português é ainda o sexto treinador na história do Palmeiras a atingir mais de 100 jogos em apenas uma passagem pelo clube "alviverde", igualando os feitos de Scolari, Vanderlei Luxemburgo, Brandão, Rubens Minelli e Gilson Kleina.

Desde a sua estreia no banco do Palmeiras, em 5 de novembro de 2020, Abel Ferreira somou 124 jogos, com 69 vitórias, 27 empates e 28 derrotas.

Caso cumpra o novo contrato até o final, Abel tornar-se-á também no técnico com maior longevidade à frente do Palmeiras.