Contratado este ano pelo 07 Vestur, Rafael estreou-se pelo novo clube, da II liga, mesmo antes da paragem motivada pela covid-19. Campeonato das Ilhas Faroé recomeçou e com adeptos

A I liga das Ilhas Faroé da época 2020 começou este sábado - e com acesso dos espectadores aos estádios -, com dois meses de atraso, devido à covid-19. No segundo escalão joga Rafael Veloso. O guarda-redes português, de 26 anos, chegou este ano ao país, para representar o 07 Vestur e já teve oportunidade de se estrear, a 3 de março, na primeira e única jornada que se realizou da II liga local.

O antigo internacional sub-20 só volta a jogar na próxima semana, mas, a O JOGO, conta como este arquipélago, dependente da Dinamarca e situado entre a Escócia e a Islândia, combateu com enorme sucesso a pandemia do novo coronavírus - tem dois casos ativos, ambos de pessoas que voltaram da Dinamarca.

"Ao mínimo sintoma, a pessoa em questão era logo testada"

Rafael Veloso explica que desconfinamento começou em abril e que a sua equipa já treina em grupo há duas semanas e meia, sinal de um regresso à normalidade. "Está tudo aberto e a funcionar, escolas, restaurantes, centros comerciais, as pessoas fazem a vida normal. Até já há voos com a Dinamarca, Islândia e Noruega, mas as pessoas que chegam cá têm de cumprir quarentena", revela, prosseguindo: "Não se veem as pessoas com máscaras. Mesmo no início, isso não era comum, viam-se algumas pessoas de luvas, mas, sobretudo houve o cuidado e a obrigatoriedade de desinfetar as mãos na entrada dos espaços públicos e limitar o número de pessoas que podiam estar juntas."

O jogador não tem dúvidas que o segredo para o sucesso esteve na "pronta resposta da Dinamarca e das Ilhas Faroé" que "fecharam as fronteiras logo na primeira semana de março" apesar de "terem só três casos naquele momento". Depois, recorda: "Ao mínimo sintoma, a pessoa em questão era logo testada, mais os seus familiares. Foi fácil de encontrar as pessoas infetadas. As pessoas mantiveram-se isoladas e também ajudou o facto de só viverem 50 mil pessoas nestas ilhas."

Depois da Noruega e Islândia, guardião continua a encontrar todas as condições nas Ilhas Faroé

Feliz em mais uma aventura escandinava

Formado no Sporting, Rafael Veloso passou pelo Belenenses, Corunha e Oriental antes de em 2017 ingressar no Valdres da Noruega, uma aventura de dois anos a que se seguiu outra em 2019 na Islândia. As Ilhas Faroé são a terceira nação escandinava no percurso futebolístico do guarda-redes que, apesar de estar a jogar em ligas de segundo plano, não está arrependido das opções que tomou. "Em termos profissionais encontrei nestes países sempre excelentes condições de trabalho e de vida. Obviamente não se ganham milhões, mas recebi sempre a tempo e horas e o clube paga-me as despesas que tenho. Estou muito feliz e o que ganho permite-me levar uma vida boa, até porque a minha esposa também encontrou aqui trabalho, como gerente num restaurante ao pé de casa", revela o jogador.

Desafiado por um projeto que visa levar o clube ao escalão principal, Rafael Veloso fala de um país de "belas paisagens" e que vive "da pesca", da "criação de ovelhas" e do turismo que este ano está parado. Diz que nestes anos se "habituou a comer mais peixe que carne", mas que não conseguiu gostar de "gordura de baleia" ou experimentar "a típica cabeça de ovelha".