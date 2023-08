"Não quero jogadores que não queiram estar no Manchester City", avisa Guardiola

Questiona sobre as possíveis saídas de Bernardo Silva e Kyle Walker, o treinador espanhol assegurou que a dupla pretende continuar no clube e que só quer no plantel jogadores que tenham vontade de lá estar.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, assegura que a vontade de Bernardo Silva e Kyle Walker, dois jogadores que têm sido associados a uma possível saída, é continuar no emblema inglês.

"Perder o Kyle e o Bernardo seria mesmo muito difícil, é por isso que estamos a fazer de tudo para os manter cá. Porque eles querem estar cá. Eu não quero jogadores que não queiram estar cá, quero trabalhar com malta que queiram ficar", começou por dizer. "Já perdemos dois jogadores importantes (Gundogan e Mahrez), perder também estes dois seria muito difícil para nós", acrescentou.

"Mas é preciso que chegue uma proposta satisfatória, e não chegou. Se quiserem os nossos jogadores, que venham cá falar com o nosso diretor desportivo e cheguem a um acordo", afirmou Guardiola.