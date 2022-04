"Não me surpreende nada que um presidente tão inteligente fale tão bem de João Félix"

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, comentou as declarações de Joan Laporta, presidente do Barcelona, sobre o internacional português, nas quais assumiu o interesse do emblema "blaugrana" no jogador.

Queixas de João Félix no ombro após os compromissos da seleção: "O João está bem. Hoje treinou muito bem. Não se notaram queixas e amanhã estará disponível. Continuamos o caminho."

Parceria entre Félix e Griezmann no ataque: "Procuro sempre o equilíbrio. Pode parecer que é para sempre, mas é algo momentâneo. Hoje está bem, a responder ao que a equipa precisa. Mas nós temos aí o Correa, que vem de boas exibições com a seleção, o Suárez, o Matheus Cunha... E qualquer um dos cinco pode fazer as coisas bem em determinado momento. Oxalá possa encontrar o lugar para que cada um esteja no seu melhor momento. Vivemos o hoje e vamos atrás do que vemos no dia a dia."

Peso de João Félix no onze: "Dependerá do que acontecer em campo. Não são as palavras que podem ser melhoradas, sim o que acontece em campo. Sente-se muito forte, comprometido com o que a equipa está a precisar e nós procuramos sempre que ele sinta o que estamos à procura e por isso é que ele está a jogar."

Joan Laporta, presidente do Barcelona, confirmou interesse em João Félix: "Vivo o dia a dia e não me parece nada surpreendente que um presidente tão inteligente como Laporta fale tão bem do João, nada mesmo."