"Não há provas": Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, foi absolvido em tribunal

Treinador do Palmeiras arriscava castigo de 16 jogos por duas acusações diferentes, mas só levou um... que já foi cumprido

Abel Ferreira foi absolvido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a propósito da discussão com o avançado argentino Calleri, do São Paulo, no embate do passado dia 11 de junho.

O treinador do Palmeiras arriscava suspensão de dois a dez jogos, mas o tribunal entendeu não existir razão para aplicar qualquer castigo. "Não há provas nos autos, as imagens não levam a caracterizar aquele pequeno tumulto como uma grande confusão", referiu o relator José Maria Philomeno.

Já no que respeita à expulsão contra o Fortaleza, na Taça do Brasil, pela qual poderia ter levado de um a seis jogos de castigo, Abel foi punido em apenas uma partida... que já cumpriu, pelo que poderá dirigir o Verdão no jogo desta sexta-feira frente ao São Paulo, na segunda mão dos quartos de final (perdeu 1-0 fora no primeiro jogo).