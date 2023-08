"Não há outro jogador no mundo como Bernardo Silva, é intransferível"

Manchester City já terá decidido que não vai mesmo vender o internacional português.

Bernardo Silva não deve deixar o Manchester City neste mercado de transferências, visto que o clube inglês considera o médio ofensivo "intransferível". De acordo com o jornal francês Le Parisien, que contactou fonte próxima do PSG, clube que tentou contratar o esquerdino, os citizens não veem ninguém capaz de substituir o criativo.

"Cada vez que entrámos em contacto com o Manchester City, a resposta foi sempre a mesma: 'não está à venda, porque não há outro jogador no mundo como ele. É por isso que o vamos manter'", relatou fonte do PSG ao Le Parisien.

De recordar que o Manchester City já "perdeu" Mahrez para o Al Ahli e Guardiola não quer ver sair mais um jogador importante.