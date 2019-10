"Não falei com o João Félix, mas o doutor disse-me que é algo grave"

Declarações de Diego Simeone sobre a lesão sofrida pelo internacional português.

João Félix saiu lesionado do encontro com o Valência após um lance com Parejo (79"). De acordo com o clube colchonero, o internacional português sofreu uma entorse de grau II no ligamento lateral externo do tornozelo direito.

O treinador Diego Simeone não ficou muito otimista depois de ter falado com os médicos. "Não falei com o João Félix, mas pensei que não era nada de muito sério. Mas o doutor disse-me que é algo grave. Esperemos que esteja connosco outra vez depressa", revelou o técnico, após ter visto o avançado luso sair amparado por dois elementos do departamento médico aos 80" e numa altura em que já tinha esgotado as substituições.

Quanto ao jogo, foi Diego Costa, de penálti aos 36 minutos, a abrir o marcador para os colchoneros, antes de Dani Parejo empatar, aos 82, e impor a terceira igualdade seguida no campeonato à equipa da capital.