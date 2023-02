"Não estamos a tentar baixar a cláusula de rescisão de Rafael Leão..."

Agente do avançado português acusou a imprensa italiana de espalhar notícias falsas sobre as negociações com o Milan para a sua renovação de contrato.

Ted Dimvula, advogado de Rafael Leão, abordou esta quarta-feira o alegado clima de "rotura" que a imprensa italiana avançou existir nas negociações para a renovação de contrato do avançado português com o Milan, mais tarde desmentido pelo próprio clube, por via de comunicado.

"A imprensa italiana tem divulgado muita informação falsa sobre o assunto, com o objetivo de estragar a relação cordial que temos com o Milan. Estamos a trabalhar na renovação e a tentar chegar a um acordo que satisfaça todas as partes", garantiu, em declarações reproduzidas pelo jornalista Fabrizio Romano.

Dimvula desmentiu ainda que Leão esteja a exigir alterações contratuais que facilitem uma futura venda no final da temporada, vincando que o jogador está comprometido em San Siro.

"A prioridade do jogador não mudou e ele quer continuar a crescer e desenvolver-se no Milan. Ele adora o clube e a cidade e negamos taxativamente que estejamos a tentar baixar a sua cláusula de rescisão para facilitar uma saída no verão", concluiu.

Rafael Leão tem contrato com o Milan até 2024, com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros. Na presente época, soma nove golos e sete assistências em 27 jogos realizados pelo atual quinto classificado da Serie A.