"Não é para qualquer 'flop'": João Félix volta a brilhar e reações sucedem-se

Avançado português bisou pelo segundo encontro consecutivo no Atlético de Madrid.

Depois de uma primeira temporada marcada por alguma irregularidade exibicional, João Félix parece apostado em desfazer as dúvidas geradas pelos 126 milhões de euros que o Atlético de Madrid pagou pela sua contratação ao Benfica, em 2019. No sábado, depois de já o ter feito a meio da semana frente ao Salzburgo, voltou a bisar pelos "colchoneros", sendo decisivo no triunfo por 3-1 sobre o Osasuna.

Diego Simeone elogiou o avançado português, a imprensa espanhola também e, nas redes sociais, não faltaram elogios ao jogador de 20 anos.

"Mais três pontos, grande noite! Continuar assim", escreveu Félix na sua conta do Instagram. As respostas não tardaram. Nuno Tavares, lateral do Benfica, atirou um "faz sentir", com Paulo Futre, velha glória do Atlético a assinalar: "De dois em dois!"

Já o canoísta Fernando Pimenta, atleta do clube da Luz, lançou uma espécie de farpa aos críticos do jogador: "Não é para qualquer 'flop'. Continua forte". A própria namorada de Félix, Margarida Corceiro, brincou: "Quando for grande, quero ser como tu".