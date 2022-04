"Não consigo imaginar que João Félix se sinta bem a jogar da forma que lhe pedem que jogue"

Rio Ferdinand saiu em defesa de João Félix, considerando que o avançado português não consegue mostrar todo o seu futebol devido à forma como o Atlético de Madrid joga, caracterizada por um estilo de jogo mais defensivo.

Rio Ferdinand, antigo futebolista e agora comentador desportivo, defende que o Atlético de Madrid de Simeone não consegue tirar o melhor que João Félix tem para oferecer. Para o inglês, o jovem avançado poderia dar muito mais nas vistas se jogasse numa equipa com um estilo de jogo mais ofensivo. As críticas à forma de jogar dos colchoneros subiram de tom depois do jogo em casa do Manchester City, em que a equipa espanhola se apresentou a defender com duas linhas de cinco homens atrás da linha da bola.

"Imaginem se o João Félix jogasse numa equipa que lhe desse a bola no último terço ofensivo. Ele recebe a bola na zona de meio-campo e depois tem de correr uma série de metros com a bola e ainda ultrapassar não sei quantos adversários", adiantou o antigo defesa-central em declarações num programa da televisão britânica BT Sport.

Questionado sobre se Félix gostou de algum momento do jogo de terça-feira, da Liga dos Campeões, Ferdinand disse que apenas deve ter gostado "do apito final". E prosseguiu: "Não consigo imaginar que ele se sinta bem a jogar da forma que lhe pedem que jogue. Respeito a forma de jogar do Simeone, porque ele trouxe sucesso ao clube. Mas para um jogador como o João Félix, não me parece que ele vá no avião para casa a pensar: 'hoje a equipa tirou o melhor proveito de mim'. De certeza que ele não diz isso", adiantou o comentador desportivo.