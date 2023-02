Não conseguiu visto para o Chelsea e pode ser reforço de Abel no Palmeiras

Os londrinos contrataram Andrey Santos, mas não o conseguiram inscrever na Premier League

Andrey Santos, médio de 18 anos que foi recentemente contratado pelo Chelsea ao Vasco da Gama, pode rumar ao Palmeiras por empréstimo.

O jogador não conseguiu visto de trabalho para atuar em Inglaterra e como tal os londrinos pretendem emprestar o capitão dos Sub-20 do Brasil, que acaba de se sagrar campeão sul-americano, com seis golos em oito jogos, a um clube que jogue na Taça Libertadores. Dessa forma, será mais fácil completar essa formalidade em dezembro/janeiro do próximo ano.

Formado no Vasco da Gama, o seu clube de origem entende ter prioridade numa cedência, mas os representantes do jogador têm um entendimento diferente, além de que o Chelsea quer que compita na Libertadores. É aí que entra em cena o Palmeiras, orientado por Abel Ferreira.

O Palmeiras vendeu Danilo ao Nottingham Forest e procura um jogador para o miolo, colocando-se na dianteira para receber Andrey Santos.

O Chelsea, que pagou pela jovem promessa 12,5 milhões de euros, chegou até a colocar um pedido para que Andrey obtivesse um visto de trabalho como "talento especial", mas não conseguiu.