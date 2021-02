"Não conheço no mundo um clube que realize todos os jogos fora de casa"

Redação com Lusa

Vancouver Whitecaps, do treinador luso-canadiano Marc dos Santos, realizam jogos em casa nos Estados Unidos devido à pandemia.

O principal desafio dos Vancouver Whitecaps na próxima época da Major League Soccer (MLS), Liga norte-americana de futebol, será a realização de todos os jogos fora de casa, num país estrangeiro, disse esta quinta-feira o treinador Marc dos Santos.

"O difícil na MLS é que, das 26 equipas, 23 são dos Estados Unidos e três canadianas. Há uma fronteira e com muitas regras, com a quarentena nas viagens. Há um desafio em termos de calendário. Estamos a preparar a pré-temporada com isso em mente, que será realizada no Canadá", afirmou o luso-canadiano, de 43 anos, em entrevista à agência Lusa.

Além dos Whitecaps, também as equipas canadianas do CF Montreal e do Toronto FC participam na MLS, cuja nova época tem o início oficial agendado para o dia 17 de abril.

Natural de Montreal (Quebeque), Marc dos Santos, que viveu em Aveiro dos nove aos 23 anos, com uma passagem por Moçambique, antes de regressar ao Canadá, lamentou ainda a dificuldade de encontrar adversários de qualidade no país para os jogos de pré-época, devido aos constrangimentos causados pelas medidas de quarentena.

"Com isto, há a possibilidade de não realizarmos um só jogo em casa. Não conheço no mundo um clube que passe por isso, que realize todos os jogos fora de casa", lamentou, reconhecendo, no entanto, que alguns estádios nos Estados Unidos não terão a presença de público, o que "pode tornar o campo mais neutro".

Para já, ainda não foi oficializada a localização da nova "casa" dos Whitecaps nos Estados Unidos, situação a que se vão juntar as outras duas equipas canadianas da MLS, Toronto e Montreal.

Na opinião do técnico, os Whitecaps não vão voltar a Vancouver em 2021, "mas tudo depende das autoridades sanitárias e da vacina", reconhecendo ainda que os jogadores e elementos da equipa podem no mínimo estar "quatro meses sem ver a família".

"Uma coisa é jogar fora de casa em Portugal, quando vivemos em Coimbra e os nossos jogos são todos no Porto, agora, aqui é totalmente diferente, porque mudamos de país. A nossa casa virtual é noutro país", exemplificou.

Posicionando-se no nono lugar da conferência Oeste da MLS, em 2020, os Whitecaps ficaram a três pontos do objetivo de atingiram os play-offs, mesmo sendo o clube da CONCAFAC mais gastador em termos de transferências, segundo um relatório da FIFA, divulgado o mês passado.

Apesar de toda a pressão estar no técnico luso-canadiano, Marc dos Santos está confiante de que os quatro reforços ainda previstos possam dar algumas garantias de uma classificação nos oito primeiros classificados da liga.

Após adquirirem recentemente o internacional colombiano Déiber Caicedo, proveniente do Deportivo de Cali, os Whitecaps encontram-se atualmente no mercado para tentar adquirir quatro reforços, dois deles são médios, um número 'dez' (box to box) e um médio ofensivo.

O clube canadiano anunciou também a remodelação do seu departamento de 'scouting', liderado por Nikos Overheaul, intregando ainda a equipa de olheiros o luso-canadiano Kevin Antunes.

Marc dos Santos já treinou o Montreal Impact, agora denominado por CF Montreal, clube que disputa a MLS, tendo ainda passado pelas camadas jovens dos clubes brasileiros do Palmeiras e do Desportivo do Brasil, tendo ainda sido adjunto de Bob Bradley nos Los Angeles FC.

Em 2015, após ter levado os Ottawa Fury à final da Liga Norte-Americana de Futebol (NASL), o luso-canadiano foi eleito o melhor treinador da prova.