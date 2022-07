Nani rescinde com o Veneza e passa a estar livre no mercado

Internacional português realizou dez partidas no conjunto italiano

Nani já não integra os quadros do Veneza, que foi despromovido à Serie B na época passada.

O último classificado da anterior edição do principal escalão italiano comunicou esta segunda-feira que o avançado de 35 anos rescindiu com o clube por mútuo acordo, depois de ter chegado em janeiro, oriundo do Orlando City, da Liga norte-americana (MLS).

Com as cores do Veneza, que envergou em dez partidas, Nani apontou uma assistência, mas não conseguiu evitar o regresso do emblema à segunda divisão transalpina, um ano depois de ter sido promovida, passando agora a ser um nome livre no mercado.