Nani prepara estreia na Austrália e admite: "Quero impressionar os adeptos"

Declarações de Nani, internacional português que deverá estrear-se no sábado (9h45, horas de Portugal) ao serviço dos australianos do Melbourne Victory, no reduto do Sydney, ao programa 10 News First.

Sente-se pressionado? "Não, não me sinto pressionado. Mas é normal um jogador sentir-se ansioso com o início da temporada. Colocar em prática todo o trabalho que temos feito durante a pré-época. Estou muito entusiasmado com o início do campeonato. Estou feliz por estar aqui e por ver como os adeptos estão entusiasmados por me ver em campo. E isso deixa-me um pouco ansioso para começar. Mas sinto-me bem".

Melbourne tem uma grande massa adepta. Como pode impressioná-los? "Quero impressioná-los, mas vamos ver como corre o primeiro jogo. Se jogarmos bem e mostrarmos a nossa qualidade em campo, tanto melhor. Mas sabemos que é uma época longa e queremos impressionar com títulos, se possível. Porque no final, é isso que interessa aos adeptos".

Confiantes para o jogo com Sydney? "Estamos confiantes. Temo-nos preparado para isso desde há muito. Assumimos a responsabilidade de ganhar o jogo. Queremos ganhar. Sabemos que se não conseguirmos esse resultado, ainda temos muito trabalho para continuar a fazer. Mas claro que vamos entrar em campo com a ambição de conseguir os três pontos".