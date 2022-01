Nani: "Não estou nas melhores condições, mas quando se quer fazer as coisas bem..."

Nani começa com o pé direito no Veneza

Avançado português estreou-se em grande com a camisola do Veneza.

O futebolista internacional português Nani estreou-se este domingo na equipa italiana do Veneza, ajudando-a, com uma assistência, a resgatar um ponto no empate caseiro 1-1 com o Empoli, na 22.ª jornada da Série A.

"É um começo muito bom, a equipa fez um bom jogo. Não treinei muito com a equipa, atualmente, não estou nas melhores condições, mas quando se quer fazer as coisas bem, é possível", congratulou-se o atleta, de 35 anos.

O campeão da Europa por Portugal, em 2016, entrou em campo aos 71 minutos e, aos 73, fez a assistência para o golo do nigeriano David Okereke, que valeu o empate, depois do tento inaugural do polaco Szymon Zurkowski, aos 26 minutos.

Nani, que estava a jogar nos Estados Unidos, assinou pelo Veneza por uma época e meia, até junho de 2023.

Com este empate, o Veneza é 17.º classificado com 18 pontos, apenas um lugar acima da linha de água, onde está o Cagliari, com 16 pontos, que hoje visita a Roma, dos portugueses José Mourinho e Sérgio Oliveira.