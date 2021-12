Nani livre no mercado: pedidos nas redes sociais e um negócio em estudo

Adeptos do Fenerbahçe querem o regresso do avançado português.

Livre no mercado após ter anunciado a saída do Orlando City, Nani tem visto as suas redes sociais inundadas por pedidos de adeptos do Fenerbahçe para que regresse à Turquia e o clube parece determinado a fazer vontade aos seus fãs.

Segundo a Imprensa turca, o emblema de Istambul surfou nessa onda e está a estudar a viabilidade do regresso do internacional português na reabertura do mercado. Resta saber se, caso o negócio se concretize, Nani ainda pode ser orientado pelo compatriota Vítor Pereira, cujo cargo está dependente de uma retoma de resultados.

Nani, atualmente com 35 anos, vestiu a camisola do Fenerbahçe na época 2015/16, com 12 golos marcados em 47 jogos.