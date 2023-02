Nani evita intervenção cirúrgica após rotura do ligamento

Rotura do ligamento do joelho direito é parcial e não total, ao contrário do previsto inicialmente. Extremo vai recuperar com recurso a fisioterapia e tem regresso marcado para o verão

A recuperação de Nani poderá vir a ser menos demorada do que se pensou aquando da lesão sofrida em janeiro, na partida do Melbourne City com o Brisbane Roar para a liga australiana. Os novos exames realizados pelo extremo de 36 anos no Instituto Cugat, em Barcelona, revelaram a existência de uma rotura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho direito e não total, como fora avançado inicialmente, o que permite uma recuperação apenas com recurso à fisioterapia e sem necessidade de cirurgia - o regresso à competição está agora previsto para o verão.

Aproveitando a viagem a Barcelona, Nani assistiu à partida entre o Manchester United, que representou durante sete épocas, e o Barcelona, do play-off da Liga Europa, e reviu velhos amigos - entre os quais Alex Ferguson, seu treinador nos red devils. "Noite especial com a minha família do Manchester United e amigos", escreveu como legenda a uma fotografia com o escocês, partilhada nas redes sociais.