Nani é um jogador livre e há um clube brasileiro interessado, diz Fabrizio Romano

O jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, adianta que o Fluminense está em conversações com Nani.

Depois de deixar o Orlando City recentemente, Nani tornou-se num jogador livre e do Brasil há um interessado. De acordo com Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado no mercado de transferências, o Fluminense está de olho no avançado e até já iniciou contactos.

O internacional português, de 35 anos, representou o Orlando City, da MLS, nas últimas três temporadas. Antes, passou por Sporting, Manchester United, Fenerbahçe e Lázio.