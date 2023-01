Nani desabafa: "Estou muito triste e frustrado por ter sofrido esta lesão"

O avançado português, de 36 anos, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior, prevendo-se que fique afastado dos relvados durante vários meses.

Nani, que aos 36 anos representa os australianos do Melbourne Victory, sofreu há uma semana uma rotura do ligamento cruzado anterior e, com vários meses de recuperação pela frente, o internacional português, de 36 anos, agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido por parte de adeptos.

"Quero agradecer às pessoas que me têm enviado mensagens de apoio durante a última semana. Estou muito triste e frustrado por ter sofrido esta lesão. Não há nada que queria mais do que ajudar o clube a recuperar de um início de época complicado e retribuir o apoio fantástico que os adeptos do Melbourne Victory me têm demonstrado a mim e à minha família desde que chegámos à Austrália", escreveu Nani na conta pessoal de Instagram.

"Posso assegurar-vos que vou trabalhar arduamente para recuperar o mais rapidamente possível e regressar ao campo. Vemo-nos em breve", completou o avançado português.

Contratado no verão passado, Nani registou uma assistência em nove partidas disputadas esta época pelo Melbourne Victory, atual último classificado da Liga australiana.

