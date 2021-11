Nani deixa Orlando City e explica a razão

Nani de saída do Orlando City, da MLS

Nani, 35 anos, disse adeus ao Orlando City, através de um comunicado nas redes sociais.

O português refere que o clube decidiu não renovar o contrato, despedindo-se dos adeptos após "três épocas fantásticas", em que fez 31 golos em 87 partidas.

Todas as coisas boas têm um fim. Após três fantásticas épocas, repletas de grandes momentos, novas amizades e sucesso desportivo. Vou sair do Orlando City", pode ler-se no comunicado do jogador português.

"O meu contrato chegou ao fim e o clube decidiu não prolongar a ligação", referiu Nani, deixando ainda notas de orgulho por ter sido capitão de equipa.