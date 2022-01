Nani convencido por "projeto ambicioso": "O grupo causou-me uma impressão fantástica"

Avançado luso foi hoje apresentado pelo Veneza, clube pelo qual já se estreou no domingo, assistindo para o golo do empate (1-1) diante do Empoli

Nani, 35 anos, regressou recentemente a Itália, onde já tinha jogado na Lázio, para dar continuidade à carreira no Veneza depois de ter jogador dois anos no Orlando City, nos EUA. Já depois de uma estreia feliz, domingo, ao entrar e assistir de imediato o colega Okereke para o golo que valeu o empate 1-1 diante do Empoli, Nani foi hoje apresentado e explicou porque aceitou este novo desafio.

"O projeto convenceu-me, é ambicioso. Sou um homem de futebol, quero estar numa equipa com vontade de crescer e fazer sempre melhor. Vi o projeto de Veneza com os meus próprios olhos e isso convenceu-me", começou por dizer.

Sobre as suas primeiras impressões, assegurou: "O grupo causou-me uma impressão fantástica, fui muito bem acolhido. É um grupo jovem, bem-disposto e há muita energia. Há uma margem importante de crescimento e estou feliz por isso, vou tentar trazer algo mais para a equipa e para os jogadores mais jovens. Agora devemos estar todos juntos."

Nani fez domingo passado o primeiro jogo desde o dia 24 de novembro, quando o Orlando City foi eliminado nos play-offs da MLS, e admite que a sua condição física é uma preocupação. "Avaliar a minha condição física não é fácil. Treinei muito mas individualmente, não é o mesmo que treinar em grupo. Quero treinar muito com os meus companheiros para chegar à melhor forma o mais rápido possível. Depois, em campo, direi como estou."

Nani recordou ainda a sua passagem pelo futebol norte-americano, considerando que "foi uma experiência espetacular, tive três anos maravilhosos".