Nagelsmann: "Houve um treino em que o Cancelo não causou boa impressão"

Treinador do Bayern garante que está tudo bem com o jogador português, que amanhã voltará à titularidade. Mas houve um pequeno problema num treino, em que o alemão não gostou da atitude do lateral.

Julian Nagelsmann falou, esta sexta-feira, sobre a situação de João Cancelo, jogador contratado pelo Bayern Munique no mercado de inverno (por empréstimo do Manchester City) e que não tem sido titular nas últimas partidas. O treinador dos bávaros revelou que houve um treino em que o lateral direito não causou boa impressão, mas adiantou que está tudo resolvido e o internacional português será titular no sábado, frente ao Augsburgo (14h30).

"O Cancelo vai ser titular amanhã. Quando ele joga está tudo bem. Quando não joga, não está tudo bem. É normal. Dei ao Cancelo o meu ponto de vista depois de um treino em que ele não causou boa impressão. Falámos e ele teve uma boa reação. Tivemos uma boa conversa que o ajudou muito", revelou Nagelsmann em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Bundesliga.