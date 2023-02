Nagelsmann gostou de Cancelo: "Tem uma postura muito boa"

Técnico do Bayern destacou qualidades do lateral português, reforço de inverno por empréstimo do Manchester City. Na estreia, antigo jogador do Benfica foi titular e fez uma assistência

João Cancelo teve uma estreia positiva com a camisola do Bayern de Munique. O português fez uma assistência, na vitória, por 0-4, dos bávaros na casa do Mainz, e Nagelsmann gostou do que viu.

"As suas duas ou três primeiras ações foram inacreditavelmente criativas. Ele tem uma postura muito boa com a bola, o que precisamos principalmente contra adversários que defendem tão atrás. Também defendeu bem e trabalhou muito. Esteve como queríamos", explicou Nagelsmann, no final da partida com o Mainz (0-4), referente aos oitavos da Taça da Alemanha.