Na Turquia já pedem que o Fenerbahçe divulge as palestras de Jorge Jesus

Nihat Kahveci, antigo internacional turco, ficou impressionado com a mudança de atitude do Fenerbahçe da primeira para a segunda parte frente ao Alanyaspor. E quer saber o que diz Jorge Jesus nas palestras.

Na terça-feira, o Fenerbahçe venceu em casa do Alanyaspor por 2-1. Mas esteve a perder por 1-0 e a primeira parte não convenceu. Ao voltar do balneário, a equipa orientada por Jorge Jesus mostrou-se a outro nível e deu a volta ao texto.

A mudança de atitude e da forma de jogar do Fenerbahçe foi tão evidente que Nihat Kahveci, antigo avançado de Besiktas, Real Sociedad e Villarreal, quer ter acesso às palestras do treinador português ao intervalo.

"Numa altura em que as comunicação do VAR estão disponíveis, quero ver o Jorge Jesus a falar com os jogadores ao intervalo. Permitam que o Fenerbahçe divulgue o conteúdo dos discursos. O que é que aconteceu? Uma primeira parte completamente diferente da segunda. O que é que o Jesus fez ao intervalo? Peço isso ao Ali Koç [presidente do Fenerbahçe]", atirou o antigo internacional pela Turquia e agora comentador desportivo.

O Fenerbahçe lidera o campeonato turco com 35 pontos. O Galatasaray, com 33, é segundo, mas tem menos um jogo.