Na Turquia indicam possível reforço português para Jorge Jesus

William Carvalho, médio do Bétis, será a prioridade do Fenerbahçe para a posição 6

William Carvalho é a prioridade do Fenerbahçe de Jorge Jesus para a posição mais recuada do miolo, de acordo com Yagiz Sabuncuoglu, jornalista turco VOLE.

Segundo a fonte, caso o internacional português aceite os termos oferecidos pelo Fenerbahçe, o clube entrará em contacto com o Bétis, com vista a igualar o valor da cláusula de rescisão.

O médio de 30 anos, que já foi treinado pelo treinador português no Sporting, vem da melhor época, em termos de números, ao serviço do Bétis, onde registou quatro golos e cinco assistências em 49 jogos disputados em 2021/22.